Kayseri'de, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Benli ve Çelik, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaşları denetledi.

Denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik eden Benli ve Çelik, kurala uymayanları uyardı.

Benli, salgınla mücadelede denetimlerin titizlikle devam edeceğini söyledi.

Herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak pandemide orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 günde bu düşüş geriledi, hafiften de artışa geçmiş durumdayız. Bu artışın nedeni olarak da filyasyonda gözümüze 2 durum çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi yeni sanayi bölgesindeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemleri biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun için en önemli tedbir, maske öne çıkmış durumda. Önümüzdeki ay grip ayı. Grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatmak için maske daha önemli hale geliyor. Maske, mesafe ve temizlik üçlümüzü yine tekrar etmek istiyoruz. Tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor. Kayseri'deki düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara sıkı sıkıya uyması, hareketliliği azaltması, 15 gün evde kal çağrımıza kulak vermesi. Ayrıca sıkı bir iş birliği de buna vesile oldu. Önümüzdeki günleri rahat bir şekilde geçirmemiz için tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz insanlar aramızdan ayrılıyor. Gençler, 'bize bir şey olmuyor' demeyin. Sizler de maskenizi takın ve elinizden geldiğince evde kalın."