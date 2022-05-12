Son dakika haberi! KAZADA, OTOMOBİLDE SIKIŞAN GENÇ KIZI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

ANTALYA'da iki aracın karıştığı kazada otomobil içinde sıkışan Simge Yıldız, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yıldız, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 sokakta meydana geldi. Murat Koçak yönetimindeki 07 SM 617 plakalı kamyonet, Latif Yıldız'ın kullandığı 07 YGD 86 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan Simge Yıldız, araç içine sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.