Son dakika haberi: Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında meydana geldi. Cemal Dereli'ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK