Kilis'te hemşire eşini silahla vurarak öldüren polis memurunun ilk duruşması görüldü

KİLİS - Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan eski polis memuru Hasan Solak'ın ilk duruşması yapıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın yakınları ile iki tarafın avukatları ile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

22 Mart 2022 yılında hastane önünde eşi Fatma Solak'ı öldüren orada bulunan arkadaşı S.Ç'yı de yaralayan Hasan Solak hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame, hazırlanmıştı.

Duruşmada söz alan sanık Hasan Solak, eşiyle aralarında problem bulunmadığını, kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını ileri sürerek, Kayınvalidesinin evlerine sık sık geldiğini, hayatlarına müdahalede bulunduğunu, onu evden göndermek için çocuklarına bakıcı tutmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ifade ederek, kayın validesini suçlayarak, her şeye karıştığını olayın buraya kadar geldiğini ifade etti. Sanık Solak, "15 yıldır evli olduklarını 3 çocukları bulunduğunu. Eşinin evlilik süresince ilk kez boşanma teklifi yaptığını, buna çok şaşırdığını, bana eşyalarını yarın öğleye kadar al git dedi. Eşim sabah bana mesaj attı herşey bitti, bende gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayın validem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşimde önden gidiyordu, onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. İlk kez eşim bana küfür etmişti, o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" dedi.

Tanık ve müşteki taraflar dinlendikten sonra Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan müşteki avukatı Erdal Emir,"Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinin bugün birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkamadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi" ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.