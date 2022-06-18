Son dakika haberi! Kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava jandarma yetiştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava jandarma yetiştirdi

18.06.2022 14:13

Edinilen son dakika haberine göre Kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava jandarma yetiştirdi Bartın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde kimliğini kaybeden bir öğrenci Jandarma ekiplerince İl Nüfus Müdürlüğüne götürüldü.

Kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava jandarma yetiştirdi

BARTIN - Bartın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde kimliğini kaybeden bir öğrenci Jandarma ekiplerince İl Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Yeniden kimlik çıkaran öğrenci yine Jandarma ekiplerince sınava gireceği okula yetiştirildi.

Bartın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına geç kalmak istemeyen öğrenciler zamanla yarıştı. Aileleri ile birlikte Bartın Üniversitesinin Kutlubey yerleşkesine gelen öğrenciler görevlilerce sınava girecekleri bina ve salonlara yönlendirildi.

Sınava sayılı dakikalar kala kampüs yerleşkesine ulaşan öğrenciler koşarak sınav salonlarına ulaşmaya çalıştı.

Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise Jandarma aracı ile İl Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Nüfus dairesinde yeni kimliği çıkarılan öğrenci daha sonra yine Jandarma ekiplerince sınava gireceği Bartın Üniversitesinin Kutlubey yerleşkesine götürülerek sınava yetiştirildi.

Kimliğini kaybeden ve Jandarmanın desteği ile sınava yetişebilen Burçin Çukur isimli öğrencinin ağabeyi Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kardeşimizin kimliği dün akşam kayboldu. Bugünde yetiştiremedik. Jandarmamız sağ olsun bugün hızlı bir şekilde gidip geldiler nüfusa. O şekilde yetiştirdik. İnşallah bakalım hayırlısı olur sonunda." Dedi.

Saniyeler kala sınav salonuna yetişen Çukur'un ablası ise, "kendim girecek gibi heyecanlandım. O ağlarken bende kötü oldum. Jandarmamız sağolsun bizi yetiştirdi. İnşallah sınavdan da iyi bir not alır kardeşim. Nüfusa kadar gittik orada böyle stresli dakikalar y arıştık ama yetiştik." İfadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava jandarma yetiştirdi - Son Dakika

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