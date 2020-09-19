Kırklareli Valisi Bilgin: "Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin: "Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il genelinde nisana göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "En kötü aydan daha kötü durumdayız." dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il genelinde nisana göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "En kötü aydan daha kötü durumdayız." dedi.

VEFA Sosyal Destek Grubu ile bir araya gelen Vali Bilgin, Kovid-19 ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Vaka sayılarının artmasıyla çok meşakkatli bir döneme doğru gidildiğini ifade eden Bilgin, VEFA Sosyal Destek gruplarının vatandaşları tedbirler konusunda bilgilendirmesi gerektiğine işaret etti.

Bilgin, özellikle aile ziyaretlerinin çok kısa tutulması tavsiyesinde bulunarak, "Komşularla ilişkiler çok kısa olsun. Aile ziyaretleri 2 dakika tutulsun. Mutlaka dışarı çıkılacak, ticari ve çalışma yaşamına da katılsınlar. Evde durmanın da birçok sıkıntısı var. Özellikle belli bir kısım sürekli evde durursa hareketsizlik de oluyor veya psikolojik de sorunlar başlayabilir. Ama mümkün olduğu kadar daha çok doğada, özellikle yaşlılar daha çok tenha yerlerde faaliyetlerini yürütürlerse daha iyi olur." diye konuştu.

"Rakamlarımız hep çıkıyor"

Ekim ayıyla vakaların artacağının öngörüldüğünü anlatan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"İlimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60. Ekimle yüzde 100'leri yakalayabiliriz. Mümkün olduğu kadar kendimizi korursak, teması engellersek, sosyal mesafeye dikkat edersek çok iyi olur. Şimdi yumruk tokuşturuyorlar, dirsek teması yapılıyor. Bunlar doğru yöntem değil. Günlük ortalamaya göre nisandan daha çok vakamız var. En kötü aydan daha kötü durumdayız. Türkiye'de en iyi iliz ama nisan ayından daha kötüyüz. Bu tedbirleri almasaydık daha kötü olurduk ama gidişata göre ekimde bu aydan daha kötü olacağız. Rakamlarımız hep çıkıyor. Bu saatten sonra bu işi yürütemezsek ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayacağız, işsizlik hat safhaya çıkar."

Kırklareli Valisi Bilgin: Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin: 'Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var' - Son Dakika

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