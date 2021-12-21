Son dakika haberi: Konya'da ölümle tehdit ettiği ailesinin evine silahla gelen kişi, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Konya'da telefonla aradığı ailesini öldürmekle tehdit eden şüpheli, silahla eve geldiği sırada polis ekiplerince yakalandı.
İddiaya göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö, cep telefonuyla merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak'ta oturan annesi F.Ö'yü arayarak, "Eve geliyorum, sizi öldüreceğim" diyerek tehditte bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musa Ö'nün eve gelme ihtimaline karşın önlem alarak beklemeye başladı.
Bir süre sonra tabancayla eve gelen Musa Ö, evde polisleri fark edince silahını doğrulttu. Bunun üzerine polis ekipleri müdahalede bulunarak Musa Ö'yü etkisiz hale getirdi.
"Kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ateşli silah bulundurmak" gibi 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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