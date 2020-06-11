Son dakika haberi! Korkmaz'a anlamlı plaket - Son Dakika

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay tarafından SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a plaket verildi.



Memleketi Kars başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan,hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, belli aralıklarla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek,maddi ve manevi katkılarını eksik etmiyor.



Kormaz'ın şehit ve gazi ailelerine verdiği desteğe kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, "Şehit ve gazi ailelerine maddi ve manevi destekte bulunan Korkmaz'ın son zamanlarda dernek adına yapmış olduğu çalışmaların bizleri son derece onura ediyor. Korkmaz, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARS