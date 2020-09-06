Son dakika haberi! KPSS MARATONU BAŞLADI - Son Dakika

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPEİSTANBUL,DHA

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün yapılıyor. İki oturum şeklinde yapılacak sınavın 'Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu sabah saat 10.15'te başladı.

81 ilde 95 sınav merkezinde yapılacak olan KPSS maratonu bugün başladı. Adaylara bugün ilk oturumda 'Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına girdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, 130 dakikada 120 soru çözecek. İkinci oturum olan Lisans Eğitim Bilimleri sınavı ise öğleden sonra saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda adaylar 100 dakikada 80 soru çözecek. Alan bilgisi sınavı ise 13 Eylül'de yapılacak.

İstanbul Üniversitesi'nde yapılan sınava gelen adaylar ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav merkezine kabul edildi. Son dakikalarda sınava yetişmeye çalışanlar ve geç kalanlar ise kameralara yansıdı.

Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan öğrencilerden Kübra Demir, 'Heyecanım yok her sene sınava giriyorum. Artık bir klasik oldu. Sınava girip çıkıp sonucu bekleyeceğim dedi. Sınava giren oğlunu bekleyen baba Şeref Besci de, Tarih bölümü okudu oğlum. Çok çalıştı umarım karşılığını alır. Bu yıl ikinci defa giriyor sınava dedi.

Sınava giren eşini bekleyen bir vatandaş ise, Bu yıl ikinci defa giriyor. Geçen sene daha heyecanlıydı ama bu yıl heyecanı yok. Pandemi dönemi herkesin ders çalışma motivasyonunu etkiledi tabii ama eşim ders çalışmaya devam etti. Umarım güzel geçer diye konuştu.