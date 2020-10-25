Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kahvehane'de yüksek sesle küfür eden şahsı uyaran mahalle sakini ayağından vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay; öğle saatlerinde Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eski Akçakoca Caddesi üzerinde bir kahvehanenin önünde yüksek sesle konuşan ve küfürler eden iki şahsı mahalle sakinleri uyarmaya çalıştı. Mahalle sakinleri ile şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar yanlarındaki tabancalarla ateş etmeye başladılar. Bu sırada kendilerini uyaran Ö.Ö. isimli mahalle sakinini vuran şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştılar.

Yaralı Ö.Ö.'ye olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE