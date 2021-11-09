Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Ballar Burmageçit mevkisinde önceki gün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin fındık bahçesinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kuzeni Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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