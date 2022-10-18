Son dakika haberi: Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş - Son Dakika
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Son dakika haberi: Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş

18.10.2022 11:05

Gelen son dakika haberine göre Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı işkence ederek öldüren, daha sonra da yakan zanlının cezaevinde intihar etmeye çalıştığı öğrenildi.

Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı işkence ederek öldüren, daha sonra da yakan zanlının cezaevinde intihar etmeye çalıştığı öğrenildi.

Olay, 7 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İntihara kalkıştı

Öte yandan, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Taner Yaylacı'nın intihara kalkışarak hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Yaylacı'nın bileklerini kestiğini gören yetkililer, olaya hemen müdahale etti. Yaylacı'nın tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş - Son Dakika
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