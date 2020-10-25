KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha iyi mücadele edilmesi için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a sunduğu olağanüstü hal (OHAL) teklifi kabul edilmedi.

Malezya Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Sultan Abdullah'ın, Başbakan Muhyiddin'in cuma günü kendisine sunduğu teklifi değerlendirmek üzere bugün eyalet krallarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, OHAL teklifinin etraflıca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Majesteleri Sultan Abdullah, mevcut durumda Malezya'da OHAL ilan edilmesine gerek olmadığı fikrini beyan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kralımız, Başbakan Muhyiddin'in liderliğinde halihazırdaki Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine devam edilmesinin, yeterli olacağına inanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Malezya Başbakanı'nın tartışmalı OHAL teklifi

Muhyiddin, cuma günü düzenlediği özel kabine toplantısında, ülkede giderek yayılan Kovid-19 salgınıyla daha etkili mücadele yapılması için OHAL ilan etme kararı almıştı.

Muhyiddin, aynı gün Malezya Kralı ile görüşüp teklifini sunmuş, Kral ise konuyu eyalet krallarıyla istişare ettikten sonra teklife dair karar vereceğini duyurmuştu.

Muhalefet partileri, Muhyiddin'in yaklaşan bütçe görüşmeleri öncesi Meclis çoğunluğu sağlayamamaktan çekindiği için OHAL ilan ederek Meclisi feshetmek istediğini, bunun için Kovid-19'u bahane ettiğini öne sürmüştü.

Ana muhalefet lideri Enver İbrahim, söz konusu teklifin ülkeyi diktatörlüğe götürebileceğini savunmuştu.

Malezya'da ekonomik kriz, savaş ve doğal afet gibi zor şartların oluşması durumunda kral, başbakanın tavsiyesi üzerine OHAL ilan edebiliyor.