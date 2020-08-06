Son dakika haberi... Malkara'da tedbirler denetlendi - Son Dakika

Malkara'da "Sağlık için hepimiz için" denetimi ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker ve kurum müdürleri denetime katıldı.

Kaymakam Yüksel, denetim sonrası yaptığı açıklamada, son günlerde vakalarda artış olduğunu anımsattı.

Vatandaşlara ve esnaflara maske kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattıklarını ifade eden Yüksel kurallara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağını belirtti.