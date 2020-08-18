Son dakika haberi! Maltepe'de havalandırma boşluğuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Maltepe'de onarım için çıktığı çatıdan havalandırma boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi İnceyol Sokak'ta oturan Yusuf Yılmaz (43) onarım için çıktığı 4 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz düştüğü yerden kurtarıldı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.