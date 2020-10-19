Son dakika haberi... Manavgat'ta park halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Atak, Kalemler Mahallesi'ndeki arı kovanlarını kontrol etmek için 66 LU 174 plakalı kapalı kasa kamyonetiyle ormanlık alana gitti.

Atak, aracını park edip kovanları kontrol ettiği sırada bir anda aracın ön bölümünde alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, yakındaki arı kovanları da zarar gördü.