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Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor

29.05.2021 11:52
Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 1500 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken, tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor.

Görsel şölen yolcuların dikkatini çekiyor

Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor.

Tarlalarda zararlı ot ayıklayan üreticilerin eşlik ettiği manzara, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, bitkinin, çiçek açtığı bu dönemde fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Erdem, yoldan geçen çok sayıda vatandaşın da manzara nedeniyle bölgede mola verdiğini söyledi.

Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Manisa'da haşhaş ekili tarlalar görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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