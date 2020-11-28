Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.
İkamette bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ile "fişek" halindeki 5 metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğeri ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada 32 gram esrar, 7 gram bonzai ve 51 sentetik hap ele geçirildi. Otomobillerdeki 4 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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