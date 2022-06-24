Son dakika haberi! Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin yakalanan zanlı gözaltına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin yakalanan zanlı gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Salı günü başlayan orman yangında bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlı S.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'teki orman yangının çıkmasına neden olan sebebin aile içi tartışmadan kaynakladığını belirtmiş, zanlının 1988 doğumlu Marmaris nüfusuna kayıtlı S.A 'nın suçunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Aile arasında yaşanan ticari bir husumet nedeniyle çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği açıklanırken, olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirilmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan orman yangınının şüphelisi S.A. Marmaris İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne, ardından da Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.