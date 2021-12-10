Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı - Son Dakika

Şikayet üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kimlik bilgilerini vermeyen E.D, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Bazı yolcular da tepki gösterdikleri E.D'den maskesini takmasını istedi.

Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda, Büyükşehir Belediyesine ait 01 DUY 90 plakalı halk otobüsüne binen E.D, maske takmadığı için şoför tarafından uyarıldı.

Adana 'da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.

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