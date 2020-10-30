Atılay Canel: "Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler" - Son Dakika

Atılay Canel: "Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler"

30.10.2020 22:37

- Atılay Canel: "Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, "Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler" dedi.

- Atılay Canel: "Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, "Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İzmir'de olan depremde ölen vatandaşlar için Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah memleketimiz bir daha böyle afetler görmez. Türk milletinin başı sağ olsun. Futbola gelince de biz maçtan öncede söyledik. Bu maçtan puan alırız dedik. Bu oyuncu grubuyla bugün galibiyetle döneriz dedik ve istediğimizi yaptık. Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler. Oyun şekli çok daha farklı olabilirdi. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde güzel hareketlerle pozisyon buldular. Değerlendirseydik çok daha farklı olurdu. Bundan sonraki maçlarımızda aynı iştahla oynayıp bu şekilde gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda buna sahip oyuncu grubuna sahibiz. İstediklerimizi aldık. Diğer maçlarda istediklerimizi alırsak bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Atılay Canel: Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler
Atılay Canel: Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler
Atılay Canel: Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler
Atılay Canel: Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, oyunlar, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler' - Son Dakika Spor


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