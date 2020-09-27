5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 DSR 34 plakalı kamyonet, Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte aynı yönde seyreden 33 CNT 79 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından 33 EEC 34, 33 RR 004 ve 33 MA 6002 plakalı araçlar da birbirine çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan Vedat Çınğıl (40) yaralandı.

Çınğıl, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan dolayı alt geçidin bir saat trafiğe kapanması nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı'nda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından alt geçit trafiğe açıldı.

5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kamyonet, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı         
18:17
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı Akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı         
15:55
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu         
15:52
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı         
12:22
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 04:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei