Tarsus ilçesinde 24 Haziran'da Şelale Bulvarı'ndaki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirmiş, adrese giden ekipler 3 boş kovan bulmuş, baş ve sırt bölgesinde kurşun izleri olan Y.K'nin cesediyle karşılaşmıştı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Mersin'de bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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