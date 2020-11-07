Son dakika haberi! Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarında temizlik ve ilaçlama yaptı, maske ile dezenfektan kutuları kontrolden geçirildi.

Ekiplerce, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Biz belediye olarak tedbirleri hiçbir zaman gevşetmeden aynı titizlikle sürdürdük. Hiçbir vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.