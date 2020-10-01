Son dakika haberi: Mersin'de şehit ailesine şehadet belgesi verildi - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Er Mustafa Dağlı'nın ailesine şehadet belgesi verildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ şehidin Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Otcu ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Uzundağ, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek şehadet belgesini verdi.