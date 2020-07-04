Son dakika haberi! Meslek lisesindeki patlamada 2 öğretmen yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Meslek lisesindeki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Toroslar ilçesindeki bir lisede, temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen hafif yaralandı.
MERSİN'in Toroslar ilçesindeki bir lisede, temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen hafif yaralandı. Patlamayla birlikte çıkan yangın, söndürüldü.
Toroslar ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kimya Teknolojisi Bölümü'nde salgın nedeniyle dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi devam ederken, öğle saatlerinde patlama oldu. Klimanın motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, kimya bölümünü sardı. Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle okulun camları kırıldı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Okulda büyük çaplı zarar oluşan patlamada kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, hafif yaralandı. Öğretmenler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:48 Kaynak: DHA
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