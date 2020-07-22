Son dakika haberi | Miami değil, Antalya'da bir plaj - Son Dakika

Son dakika haberi | Miami değil, Antalya'da bir plaj

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın turistik bölgesi Lara'da bulunan Örnekköy Plajları yeni konseptli bir işletmeye ev sahipliği yapıyor.

Son dakika haberi | Miami değil, Antalya'da bir plaj, System.String[]

ANTALYA'nın turistik bölgesi Lara'da bulunan Örnekköy Plajları yeni konseptli bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Plajın üst bölgesinde hazırlanan bölümü beyaz ince kumla kaplatan işletme yönetimi, 'infinity havuzu' adını verdikleri dinlenme havuzunda da salıncaklı konsept hazırladı. İşletmenin mimari projesini çizdirirken palmiyeleriyle, kum ve havuzuyla Miami konseptini düşündüklerini söyleyen plajın işletme ortağı Mehmet Manavoğlu, "Plajımızın her yeri  palmiyelerle çevrili. Relaks alanını sahilden yukarıda kurduk ve her yanını beyaz kumla kapladık. Antalyalılar konsepte tam not verdi" dedi.

Antalya'nın turistik bölgesi Lara'da bulunan Örnekköy Plajları, yeni konseptli bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Plajın üst bölgesinde hazırlanan bölümü beyaz ince kumla kaplatan işletme yönetimi, 'infinity havuzu' adını verdikleri dinlenme havuzunda da salıncaklı konsept hazırladı. Plaja gelen tatilciler, salıncaklarda fotoğraf çektirip beyaz kumların üzerinde yürüyerek keyifli anlar geçiriyor. Sahil ve iskele bölümünde ise denize girip güneşlenmek isteyenler şezlongları dolduruyor. Beyaz kum ile infinity havuzunun buluştuğu nokta ise deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte olmasıyla 'sonsuzluk havuzu' olarak adlandırılan manzarayı sunuyor. Fotoğraf açılarına göre salıncakta sallanan tatilciler, denizin üzerinde sallanıyor görünümünü fotoğraf karelerine sığdırıyor.

İşletmenin mimari projesini çizdirirken palmiyeleriyle, kum ve havuzuyla Miami konseptini düşündüklerini söyleyen plajın işletme ortağı Mehmet Manavoğlu, "Plajımızın her yeri  palmiyelerle çevrili. Relaks alanını sahilden yukarıda kurduk ve her yanını beyaz kumla kapladık. Aynı zamanda bu bölümdeki havuzda da misafirlerin salıncağa binerek fotoğraf çektirebilecekleri bir alan yarattık. Antalyalılar konsepte tam not verdi. Açıldığımız günden bu yana sosyal medyada bir numarayız. Bu da doğru iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.

'ÇOK FARKLI BİR YER OLMUŞ'

Arkadaşıyla birlikte beyaz kumda oynayıp ardından havuza girerek salıncakta sallanan Yağmur Bulut, atmosfere hayran kaldığını söyledi. Beyaz kumun insan üzerindeki negatif enerjiyi aldığını belirten Bulut, "Kuma çıplak ayakla bastığımda yumuşaklığını hissetmemek mümkün değil. Çocuklar gibi kumla uzun süre oynadım. Beni çok eğlendirdi. Salıncakta ise sosyal medya için birçok fotoğraf çektim. Çok farklı bir yer olmuş" diye konuştu.

'KENDİMİ MİAMİ'DE HİSSETTİM'

Köpeğiyle plaja gelen İrem Tekelioğlu ise salıncakta uzun süre oturup manzaranın tadını çıkardı. Antalya'da birçok plaja gittiğini fakat beyaz kum ve havuzuyla kendisini farklı bir yerde hissettiğini belirten Tekelioğlu, "Palmiyelerin altında, beyaz kumların üzerinde kendimi Miami'de hissettim" dedi.


Mehmet Manavoğlu, Örnekköy, Antalya, Miami, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Miami değil, Antalya'da bir plaj - Son Dakika
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