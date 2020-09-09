Motosikletli yunus polisler kaza yaptı: 2 yaralı

HATAY - Hatay'da, kaygan yolda kaza yapan motosikletli yunus ekibi yaralandı. Yaralanan 2 polis memuru, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Balcı Caddesinde dökülen sular nedeniyle oluşan kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosikletli yunus polisler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı polislere ilk müdahale yapıldı. Diğer ekip arkadaşlarının da yardımıyla sedyeye bindirilen yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan trafik ekipleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.