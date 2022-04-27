Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı

27.04.2022 22:21
Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iple boğulduktan sonra dere yatağına atılan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iple boğulduktan sonra dere yatağına atılan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti. Fethiye'de bir evde olduğu belirlenen şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki zanlı, geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı
Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Muğla'da bir kişiyi iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla iki kişi tutukladı - Son Dakika


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