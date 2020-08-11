Son dakika haberi... Muş İl Jandarma Komutanlığında devir teslim töreni

Son dakika haberine göre Muş İl Jandarma Komutanlığına atanan Eskişehir İl Jandarma Komutanı İlhan Şen yeni görevine başladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığına atanan Eskişehir İl Jandarma Komutanı İlhan Şen yeni görevine başladı. Muş İl Jandarma Komutanlığına yapılan yeni atamayla birlikte devir teslim töreni gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı olarak atanan Albay Bülent Baykal, Muş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlen devir teslim töreniyle görevi Albay İlhan Şen'e devretti. Baykal, şeref defterini imzaladıktan sonra görevi Albay Şen'e devretti. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:17

Kaynak: İHA

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