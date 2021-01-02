Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen erkek hasta, 112 ekipleri tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinden alınarak karantina için Balıkesir merkezdeki öğrenci yurduna götürüldü.

Mutasyonlu korona virüs tespit edilen erkek hasta 112 Acil Servis Ambulansı ve özel donanımla bir ekip ile Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı transferde erkek hastanın genel durumunun iyi olduğu gözlendi. - BALIKESİR