Son dakika haberi | Mutasyona uğramış Korona virüs taşıdığı tespit edilen kişi evinden alınarak öğrenci yurduna transfer edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Mutasyona uğramış Korona virüs taşıdığı tespit edilen kişi evinden alınarak öğrenci yurduna transfer edildi

02.01.2021 17:05
Son dakika haberi | Mutasyona uğramış Korona virüs taşıdığı tespit edilen kişi evinden alınarak öğrenci yurduna transfer edildi, System.String[]

Son dakika haberler... Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen erkek hasta, 112 ekipleri tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinden alınarak karantina için Balıkesir merkezdeki öğrenci yurduna götürüldü.

Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen erkek hasta, 112 ekipleri tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinden alınarak karantina için Balıkesir merkezdeki öğrenci yurduna götürüldü.

Mutasyonlu korona virüs tespit edilen erkek hasta 112 Acil Servis Ambulansı ve özel donanımla bir ekip ile Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı transferde erkek hastanın genel durumunun iyi olduğu gözlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Erkek, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mutasyona uğramış Korona virüs taşıdığı tespit edilen kişi evinden alınarak öğrenci yurduna transfer edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Polis eşi, ilaç içerek intihar etti Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak         
17:00
Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti         
16:40
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde         
16:24
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak         
15:06
Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış         
14:52
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Mutasyona uğramış Korona virüs taşıdığı tespit edilen kişi evinden alınarak öğrenci yurduna transfer edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei