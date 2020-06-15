Son dakika haberi! Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümün çalışmalarına başladı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel dönüşümüyle ilgili sanayi sitesi esnaflarıyla yaptığı görüşme sonrasında dönüşüm sürecinin işleyişi hakkında bilgi verdi.



Eski sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde sanayi esnaflarına seçenek sunulduğunu belirten Başkan Özdemir isteyen yeni sanayi sitesinde dükkan, isteyen konut sahibi olacağını belirterek dönüşüm sürecinde hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.



Özdemir, "Eski Sanayi sitesinde 225 adet bağımsız parsel, belediyenin parselleri de var. Kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde hiç kimse mağduriyet yaşamadan, hak kaybı yaşamadan isteyene sanayi dükkanı olarak isteyene aynı bu alanda olmak kaydıyla konut ya da farklı ticari alanlar olarak yardımcı olacağız" dedi.



Niğde'ye Yakışır Bir Bölge Olacak



Eski Sanayi sitesindeki Kentsel dönüşümle birlikte kanal boyunca yeni bir yaşam alanı yapılacağını ifade eden Özdemir, "Eski sanayi sitesi kentsel dönüşümüyle ilgili Niğde'mize taahhütte bulunmuştuk. Tüm proje çalışmalarını bitirdik. Eski sanayiyi Niğde'ye yakışır bir hale getireceğiz. Burada ana caddelerimiz olacak, kanal boyundan gelen caddemiz gidiş geliş şeklinde bulvar olacak. Geri kalan yerlerde peyzaj çalışmaları ve yine fazla yoğunlukta olmamakla kentsel dönüşüm konutu ile ticari alan yapılacak. Ama burada artık sanayi dükkanı olmayacak. Burada başta hak sahipleri, sonra kiracılar olmak üzere, sanayi esnafı olmak üzere inşallah Yeni Sanayi Sitesini daha konforlu, yeni iş yerlerine taşımayı planlıyoruz. Şunun üstüne basarak söyleyeyim hiç kimse hak kaybına uğramayacak. Hatta buradaki esnafımızın kazanmasına ve ekmeğini büyütmesine çalışıyoruz bütün çabamız bunun için" diye konuştu.



Yeni Sanayi Sitesinde 368 Dükkan Hazır



Eski Sanayi sitesindeki esnaflar için yapılan yeni sitede iş yerlerinin hazırlandığı ve doğalgazının bile çekilmeye başlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Özdemir, "Buradaki sanayi dükkanları başta mülk sahipleri ve kiracılar olmak üzere yaptığımız Yeni Sanayi sitesinin haricinde yeni dükkan çalışmalarımız da devam ediyor. Ata Sanayi içerisinde de her ay yeni arsa üretip yeni işyerleri üretiyoruz. Orada devam eden başka kooperatiflerle birlikte Sanayi işyeri olarak Niğde'miz de 1 yıl içerisinde 600'ün üzerinde yeni iş yerleri hizmete sunacağız. Yeni Sanayi sitemizde yaklaşık 368 dükkan tamamlanmış durumda. Bir yıl içerisinde de toplamda 600'e yakın sanayi dükkanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dükkanlardaki altyapı çalışmalarımız bitti. Kapadokya doğalgaz ile anlaştık hemen 2 hafta içerisinde doğalgazı çekiliyor. İnşallah Temmuz ayının yarısında ya da daha öncesinde bütün dükkanların kapısında doğalgaz olan asfaltı tamamlanmış bir şekilde hazır olacak. Buradaki esnaflarımıza hak sahipleri ile görüşmeye başlayacağız. Buradaki sanayi inşallah şehrimizin girişinde, şehrimize yakışır bir şekilde olacak. Buradaki esnafımızı da hak ettikleri çok daha düzgün güzel bir ortamlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.



Hiçbir Sanayi Esnafı Mağdur Olmayacak



Kentsel dönüşüm sürecinde hassas bir şekilde çalışma yaptıklarını anlatan Özdemir açıklamasının devamında şunları söyledi: "Şunun üstüne basa basa söylemekte fayda var burada kesinlikle ve kesinlikle kimse mağdur olmayacak. Bunun için çok dikkatli çalışacağız, çok hassas çalışacağız bizim derdimiz insanlarımızı mutlu etmek sonuçta. Biz burada hizmet etmeye geldik. Hizmet etmek istiyoruz o yüzden herkesin içi rahat olsun hiçbir kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, belediyemizi de zarara sokmayacak şekilde tamamlayacağız. İnşallah bu dönüşümü gerçekleştireceğiz diyorum ve ben başta burada emeği geçen Başkan yardımcılarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Değerli esnaflarımızla da zaten tek tek dolaşıyoruz. Bütün esnafımızın da kapısını çalacak herkese tek tek anlatacağız. İnşallah buradan hayırlı bir işle burayı sonuçlandıracağız"



Niğde Demirciler ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Turgut Taygur ise, "Belediye Başkanımız Emrah Özdemir Kentsel dönüşümün en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde açıklama yaptı. Esnaflarımızda ilk ağızdan duymuş oldu. Başkanımın bu güzel çalışmalarından dolayı esnaf ve sanatkarımızın adına şahsım adına teşekkür ederim. Güzel bir ortam hazırlandı esnafımız için nezih bir ortamda çalışma düzenleri kurulmaya başlandı. Kısmet olursa en kısa zamanda da yeni iş yerlerimize taşınarak esnafımız vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunacak" dedi. - NİĞDE