Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI

28.04.2022 12:37

Edinilen son dakika haberine göre Manavgat'ta meydana gelen odun kavgasında, 'Şevket' adıyla tanınan komşusu Şahismail Seçilir tarafından öldürülen Ömer Arıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Manavgat'ta meydana gelen odun kavgasında, 'Şevket' adıyla tanınan komşusu Şahismail Seçilir tarafından öldürülen Ömer Arıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi almaya Ömer Arıcı'nın kardeşi İsmail Arıcı ve yakınları geldi. Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi Şıhlar Mezarlığı'na götürülen cenaze, burada toprağa verilecek.

Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI
Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI
Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI
Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI

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Antalya Adli Tıp Kurumu, Manavgat, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI - Son Dakika
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