Son dakika haberi! ÖĞRENCİLER, SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN SU DAĞITTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ÖĞRENCİLER, SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN SU DAĞITTI

20.10.2022 14:01

Son dakika haber... KIRIKKALE'de ilkokul öğrencileri, insanların su içme alışkanlığı kazanması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda su dağıttı.

KIRIKKALE'de ilkokul öğrencileri, insanların su içme alışkanlığı kazanması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda su dağıttı.

Mustafa Necati İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Adem Canarslan tarafından hazırlanan 'Su içme alışkanlığı kazandırma' projesi kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Meydandan hareket eden öğrenciler, Zafer Caddesi, Ankara Caddesi ve Hürriyet Caddesinde su içme farkındalığı oluşturmak için ellerinde pankartlarla ve sloganlar atarak yürüdü. Daha sonra meydanda tekrar toplanan öğrenciler, suları geçen vatandaşlara ikram etti. Etkinlik kapsamında 3 bin su dağıtılacağı belirtildi.

Adem Canarslan, Topluma su içme alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Su hayattır. İnsan, susuz 3 gün dayanabiliyor; ama açlığa 20 gün dayanabiliyor. Susuz hayata asla direnemiyor. Dolayısıyla toplumumuzun su içme alışkanlığı kazanabilmesini amaçladık. Bugün 3 bin bardak su ikram edeceğiz? dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÖĞRENCİLER, SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN SU DAĞITTI - Son Dakika

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