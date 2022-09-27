ORTAKÖY'DEKİ FECİ DAYAKTA 5 GÖZALTI

BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de bulunan gece kulübü önünde biri kadın 3 kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan gece kulübü önünde 8 Eylül'de içeri alınmayan biri kadın 3 kişi takım elbiseli güvenlikler tarafından sopalarla feci şekilde darbedildi. İlerleyen saatlerde eğlence mekanına motosikletle gelen kişiler kapı önündeki güvenliklere yönelik silahlı saldırı yapmış, güvenlik görevlilerinin de bu saldırıya karşı silah kullanmasıyla çıkan çatışmada 4 kişi yaralamıştı. Çatışma sonrası harekete geçen polis ekipleri işyerine ait ve bölgedeki güvenlik kameralarının inceleyip silah kullanan 5 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 5 şüpheli polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olayda darbedilenlerin şikayeti üzerine 5 kişi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A, M.G ve M.B hakkında adli kontrol-ev hapsi hükümleri uygulanırken B.S. ise serbest bırakıldı.