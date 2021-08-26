OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosikletin sürücüsü Mehmet Ölmez (15), yaşamını yitirdi.

Eyüpkent Mahallesi'nde, kent merkezine doğru giden S.Y.?nin kullandığı plakasız otomobil ile ehliyetsiz Mehmet Ölmez (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Ölmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ölmez, yaşamını yitirdi.

Ölmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.