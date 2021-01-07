Son dakika haberi | Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı atık yönetimi firması yürütmeyi durdurma kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı atık yönetimi firması yürütmeyi durdurma kararı aldı

07.01.2021 22:01
Son dakika haberi | Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı atık yönetimi firması yürütmeyi durdurma kararı aldı, System.String[]

Son dakika haberi: Pakistan'da Albayrak ve Özpak Grubu'nun anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC), mahkemenin "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" Türk şirketlere geri verilmesine ilişkin kararını temyize götürerek yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

Pakistan'da Albayrak ve Özpak Grubu'nun anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC), mahkemenin "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" Türk şirketlere geri verilmesine ilişkin kararını temyize götürerek yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

AA muhabirinin Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen sene 29 Aralık'taki mahkeme kararına rağmen garajları ve araçları teslim etmeyen LWMC, söz konusu kararı temyize taşıdı.

Temyiz Mahkemesi, geçen sene 29 Aralık'ta alınan karara dair yürütmeyi durdurma emri verirken, LWMC ile Türk şirketler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin sonraki duruşmanın 19 Ocak'ta gerçekleştirilmesine hükmetti.

Öte yandan mahkeme, bu süre zarfında LWMC'nin garajları ve araçları kullanmasına da izin verdi.

Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, "Polis yardımıyla yasa dışı şekilde el konulan araçlarımıza mahkeme kullanma izni veriyor. Ayrıca sözleşmemize göre yerel mahkemelerin araçlarımızın kullanılmasına karar vermek gibi bir yetkisi bulunmuyor." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

Lahor Yüksek Mahkemesi, 29 Aralık'ta LWMC ile Albayrak ve Özpak Grubu arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar vermişti.

31 Aralık'ta ise Türk yetkililer, mahkeme kararına rağmen söz konusu şirketin garajları ve araçları teslim etmediğini belirtmişti.

Özpak CEO'su Kocameşe, LWMC'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla apar topar merkez ofisini kapattığını ve mahkeme kararından kaçmak için çeşitli yollara başvurduğunu söylemişti.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu. ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Baskının ardından Türk şirketler ile LWMC arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili çeşitli düzeylerde toplantılar gerçekleştirilmişti. ???????

Pakistan, Makine, Lahor, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pakistan'da Türk şirketlerinin anlaşmazlık yaşadığı atık yönetimi firması yürütmeyi durdurma kararı aldı - Son Dakika


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