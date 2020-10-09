Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı - Son Dakika

SİVAS'ta park halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri kara yolu, Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 58 ABN 942 plakalı minibüsünü park eden Haydar Karakaya, araçtan indi. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aracın motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Hasar gören minibüs kullanılamaz hale geldi.