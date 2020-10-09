Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı

09.10.2020 18:52
Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta park halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

SİVAS'ta park halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri kara yolu, Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 58 ABN 942 plakalı minibüsünü park eden Haydar Karakaya, araçtan indi. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aracın motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Hasar gören minibüs kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı
Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı
Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı
Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı - Son Dakika

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