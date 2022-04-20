Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika
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Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı

20.04.2022 13:38

Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı Olay yeri dron ile görüntülendi Bursa'da bombalı saldırı sonucu bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 7 personelin yaralandığı otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı

Olay yeri dron ile görüntülendi

BURSA - Bursa'da bombalı saldırı sonucu bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 7 personelin yaralandığı otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. Olay yeri ise dron ile havadan görüntülendi.

Ekipler sabah 07.40'dan beri sürdüdükleri çalışmayı saat 13.30'da sonlandırdı.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla cezaevine ait servis otobüsü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Ayrıca bombanın bırakıldığı alandaki toprak da kriminal ekipler tarafından poşetle toplandı.

Olayın meydana geldiği Mudanya Caddesi tamamen trafiğe açılırken, patlamanın meydana geldiği nokta ve cezaevi aracı dron ile havadan görüntülendi.

İtfaiye ekipleri de sepet yardımıyla çevrece camları kırılan işyerlerinde temizlik yaptılar. Valilik tarafından bölgedeki zararın tazmin edileceği bildirildi.

Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı
Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı
Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı
Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı
Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bombalı saldırıda hasar gören otobüs olay yerinden kaldırıldı - Son Dakika


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