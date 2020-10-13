Son dakika haberi! Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden narkotik operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden narkotik operasyonu
13.10.2020 10:14
Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 119 kök kenevir bitkisi ve 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 119 kök kenevir bitkisi ve 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda; 119 kök kenevir bitkisi, 4 kilogram esrar, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı silahı ele geçirdi. A. K. isimli şahın evinin bahçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. A.K. isimli şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gençleri zehirleyen zehir tacirlerine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ANKARA
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