Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi

13.10.2020 09:56
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına dün geçilirken, Adana polisi de yeni tip korona virüse karşı veli ve öğrencileri bilgilendirdi.

Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına dün geçilirken, Adana polisi de yeni tip korona virüse karşı veli ve öğrencileri bilgilendirdi.

2020/2021 eğitim-öğretim dönemi bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle farklı baladı. Okulların açıldığı ilk dönemde sadece ana okulu ve 1. sınıflar haftanın belirli günleri yüz yüze eğitime başladı. Ancak bu hafta başından itibaren yüz yüze eğitimin ikinci aşaması olarak diğer ilkokul öğrencileri de eğitime haftanın iki günü olacak şekilde başladı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de hem veli hem de öğrencileri bilgilendirmek için okullara gitti. Polisler okul girişinde velileri yeni tip korona virüse karşı bilgilendirip broşür dağıtırken, sınıflarda da velileri bilgilendirdi. Sınıflarda öğrencilerin sıralara tek başına oturduğu ve maske taktığı gözlendi. Polisin bilgilendirme çalışmasının devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi
Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi - Son Dakika

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