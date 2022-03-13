REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

13.03.2022 18:49

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin refüje girerek, takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin refüje girerek, takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Nevşehir- Gülşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Osman Nuri Şimşek yönetimindeki 50 AJ 699 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Ardından takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Umut Can Gürel (20) hayatını kaybederken, sürücü ile yanında bulunan Yunus Enes Aktaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Umut Can Gürel'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: REFÜJE GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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