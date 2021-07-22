Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)

Son dakika gündem haberi... SELDEN İPLE KURTARMA ANLARI KAMERADARize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SELDEN İPLE KURTARMA ANLARI KAMERADA Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taşan dere nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalanların kurtarıldığı, bir vatandaşın da kız çocuğunu sırtında taşıyarak yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor. SEL ORTASINDA MAHSUR KALDI SEL ORTASINDA MAHSUR KALDI Artvin 'in Arhavi ilçesinde de sağanak nedeniyle Kapisre Deresi'nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. İlçede bir sitenin bahçesinde sel suları ortasında mahsur kalan kişi, elinde tuttuğu şemsiye ile kurtarılmayı bekledi. O anlar da çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, o anları kayda alan kişinin, mahsur kalan vatandaşa 'Çok kötü taştı. Yağmur da hiç dinmedi, Allah yardımcın olsun, Allah kurtarsın amca' dediği duyuluyor.GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDIBu arada Rize'de sağanağın etkili olduğu Ardeşen 'de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü'nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.2 KÖY BOŞALTILDI, 9 KİŞİ KURTARILDIRize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi. Selden etkilenen Rize'nin Fındıklı ilçesindeki son durumu aktaran İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin de su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.



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