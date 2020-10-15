Son dakika haberi | Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı

15.10.2020 00:57
Son dakika haberi | Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... Rus savaş uçaklarını İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçaklarını İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçakları İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesindeki El Hamama kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

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