Rus savaş uçaklarını İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus savaş uçakları İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesindeki El Hamama kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB
- Kaynak: İHA
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