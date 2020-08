Son dakika haberi: "Sağlık bölümlerinin doluluk oranları arttı" - Son Dakika

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi, sağlık bölümlerinde yüzde 91,40 doluluk oranına ulaştıklarını duyurdu. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. S. Arda Öztürkcan, "Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi dolayısı ile yaşanan zorlu sürece rağmen, 2019 yılında 618 yerleşen öğrenci sayısını 723 öğrenci sayısına, yüzde 81,32 olan doluluk oranını yüzde 91,40 doluluk oranına çıkarmayı başardık, bunun için oldukça mutluyuz" diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. S. Arda Öztürkcan, yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşan bölümleri sıralayarak, "Beslenme ve Diyetetik (Türkçe-İngilizce), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe-İngilizce), Hemşirelik (Türkçe-İngilizce), Çocuk Gelişimi, Perfüzyon, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerimiz için yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktayız. Çocuk Gelişimi İngilizce, Sosyal Hizmet, Ergoterapi ve Sağlık Yönetimi Bölümlerimizin de tercih edilme oranı oldukça yüksek. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin öğrencilerine ücretsiz bir şekilde sunduğu Çift Anadal Programı (ÇAP) imkanı sayesinde bu bölümlerde de kısa sürede tam doluluk oranına ulaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"TERCİH EDİLMEYİ BEKLİYORDUK"Sağlık Bilimleri Yüksekokulu hakkında bilgi veren Öztürkcan şöyle konuştu: "Yüksekokulumuz, 2018 yılında AHPGS (Accreditation Agency in Health And Social Sciences) tarafından 13 bölüm ile uluslararası akreditasyon almıştı. Bunun üzerine Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik sıralamalarında Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde Dünya' da 200-300 bandında ve Türkiye ' den de 4'üncü sırada yer bulmuştu. Üniversitemizin Eğitim Kalitesi sıralamasında da dünyada 96'ncı Türkiye'de 1'inci olması sonrasında, öğrencilerimiz tarafından tercih edilmeyi de yoğun bir şekilde bekliyorduk."

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sürecini uygun altyapısı ve dinamik kadrosu sayesinde başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Öztürkcan, "Eğitim sürecini aksatmadan tamamlamayı başardık. Sağlığın bir ekip işi olduğunun bilincinde, güncel bilgiler ışığında kendini dinamik tutan öğrenciler yetiştiren ve başarıları her geçen gün artan yüksekokulumuz ailesine katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.