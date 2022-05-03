Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

03.05.2022 16:13

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı Kazadan kaçmaya çalışan lüks otomobil refüje çıktı, elektrik direğine çarparak durabildi Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi.

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kazadan kaçmaya çalışan lüks otomobil refüje çıktı, elektrik direğine çarparak durabildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi istikametinden Dörtyol ışıklar istikametine seyir halinde olan Duygu Merve Ü. idaresindeki 34 DIL 94 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hilmi T. idaresindeki 54 YV 899 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Bu esnada kazadan kaçmaya çalışan Hakan İ. idaresindeki 34 CIA 704 plakalı BMW marka lüks otomobil ise, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan yaralılar Şule Ü., Nilayda Ü. ve Erol B. bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nilayda Ü., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Otomobil, Sakarya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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