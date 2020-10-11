Salgın döneminde su tüketimi yüzde 30 arttı, barajların doluluk oranı azaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle artan hijyen ihtiyacı, Türkiye'de su tüketimini artırdı. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım Özcan, su tüketiminin yüzde 30 arttığını, kuralık nedeniyle yeteri kadar yağış olmadığını da belirterek, "Barajlarımızdaki doluluk oranları azaldı. Herkesin tüketimine dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra hijyene dikkat edilesi yönündeki uyarılar, vatandaşın su tüketimini artırdı. Artan su kullanımı yaşanan kuraklıkla birleşince barajlardaki doluluk oranları azaldı. Enerji verimliliği konusunda akademik çalışmaları bulunan Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım Özcan, İstanbul 'da yapılan bir çalışmada salgınla birlikte su tüketiminin yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, "Hem salgın hem de geçen yılki meteoroloji verilerine göre, yağışlarda meydana gelen azalma nedeniyle barajlarımızdaki su seviyesi önemli derecede düşmüş durumda. Her konuda olduğu gibi su tüketiminde de verimliliğe dikkat etmeliyiz. Genel anlamda yapabileceğimiz ufak tefek önlemlerle su tüketimimizi ciddi oranlarda azaltabiliriz" dedi.Alınabilecek basit önlemlerle 4 kişilik bir ailenin, yılda 150 tona yakın suyun israf edilmesinin önüne geçebileceğini ifade eden Özcan, "Evdeki su tüketiminin yüzde 70'inin banyo ve tuvaletlerde gerçekleştiğini biliyoruz. Öncelikle banyo yapmak yerine duş almaya yönelmeliyiz. Banyo yaparken 120-150 litre su harcarken duşta bu oran 40-60 litreye düşüyor. Uzmanlar ellerimizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamamızı öneriyorlar. Burada bizim yaptığımız en büyük yanlış, ellerin sabunlanması sırasında muslukları kapatmamamız. Bu sırada yaklaşık 20-30 litre suyu boşa harcamış oluyoruz. Bu konuya dikkat etmeliyiz. Yine 4 kişilik aile örneğinden gidecek olursak, ellerimizi sabunlarken muslukları kapatırsak kişi başı yılda 12 ton aile başı da yılda 48 ton suyu boşa harcamamış oluyoruz. Meyveleri ve sebzeleri bu sıralar normalden daha fazla yıkıyoruz. Bu suları biriktirip çiçekleri sulayabilir, balkonları yıkayabiliriz. Balkonları yıkarken hortumlarla değil kovalardaki sularla bu işi yapmalıyız. Tüm bu konularda azami derecede dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Suyun en çok tüketildiği yerlerden birinin de mutfaklar olduğunu dile getiren Özcan, "Bulaşıklarımızı elde değil makinalarda yıkamalıyız. Elde yıkarken 80-120 litre arasında su tüketirken, makinalarda bu 12 litreye kadar azalabiliyor. Makinaya bulaşıklarımızı hazırlarken, temizliği akan suda değil bir leğende sünger ve deterjan ile yaparsak yine 30-40 litrelik su tasarrufuna imza atmış olacağız. Eğer aile fertlerinden herhangi biri sifonu bir defa gereksiz çekerse bunun yıllık rakamsal büyüklüğü 16 ton oluyor. Genel anlamda çok basit önlemlerle bu tüketimin önüne geçebiliyoruz. 2019 yılında yapılan bir çalışmada kişi başı günlük su tüketiminin dünyada kişi başı 80 litreyken, Türkiye'de bu rakam maalesef 190 litre, bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.