Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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