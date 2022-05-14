Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

14.05.2022 10:05
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik polisi kıyafeti giyen engelli çocuklar, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa'da trafik polisi kıyafeti giyen engelli çocuklar, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında, çocuklar için etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde bir araya gelen özel çocuklara, polis yeleği giydirilerek kırmızı düdük dağıtıldı.

Polis ekipleriyle trafikteki araçları durduran çocuklar, sürücülerden araçlarını dikkatli kullanmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Etkinlikte çocuklar, polis motosikleti ve araçlarına da binerek bir süre dolaştı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şanlıurfa'da özel çocuklar trafik polisi oldu Son dakika haber! Şanlıurfa'da özel çocuklar trafik polisi oldu Son dakika: Suruç'ta Engelliler Haftası kapsamında çocuklar polis merkezini ziyaret etti Son dakika: Suruç'ta Engelliler Haftası kapsamında çocuklar polis merkezini ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Engelli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 10:27:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement