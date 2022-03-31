Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı

31.03.2022 12:53

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 7'nci yılında Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 7'nci yılında Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anmaya Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, eşi Yasemin Kiraz ve çocukları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı Vekili Zafer Koç, askeri yetkililer, emniyet görevlileri, Savcı Kiraz'ın meslektaşları ve adliye çalışanları katıldı.

Kabristan çevresinde emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Anma töreninde İstanbul Müftülüğü din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı
Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı
Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı

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Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet Savcısı, Savcı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı - Son Dakika
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